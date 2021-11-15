Владельцев собак штрафуют за самовыгул, отсутствие регистрации и допущение нападения
С начала года административные комиссии в районах Улан-Удэ рассмотрели 683 протокола об административных правонарушениях на владельцев собак. Сумма наложенных штрафов составляет более 1,2 млн рублей, сообщили в администрации города.
К ответственности за нарушение правил выгула домашних животных привлечено 303 человека, за нарушение порядка регистрации – 280 и за допущение нападения собак на человека – 78 человек.
- Несмотря на увеличившиеся штрафы владельцы не принимают меры для упорядочения содержания питомцев: не регистрируют, не вакцинируют, отпускают на самовыгул, это зачастую приводит к причинению вреда здоровью людей, - отмечают в мэрии.
В соответствии со статьями 47.1, 47.2 и 51 закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере от трёх до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – от трёх до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от трёх до 100 тысяч рублей.
В администрациях районов работают оперативные штабы, на телефон которых можно сообщить о нарушении правил выгула собак или нападении животных. Заявки принимаются ежедневно с 8.30 до 17.30 по телефонам: 22-66-62 (Советский район), 29-01-30 (Октябрьский район), 44-30-00 (Железнодорожный район).
В Улан-Удэ штрафуют нерадивых владельцев собак
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