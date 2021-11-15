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В иркутской школе от коронавируса привились 100% педагогов

В иркутской школе от коронавируса привились 100% педагогов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В десятках школ привились более 70% учителей

100% учителей школы № 36 Иркутска поставили прививки от коронавируса. Ещё в 35 общеобразовательных организациях вакцинированы более 70% педагогического состава, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Ещё летом мэр города Руслан Болотов поставил задачу максимально обезопасить педагогов перед началом учебного процесса. Мы постарались провести вакцинацию максимально удобно. Для работников образования города организовали мобильные пункты на площадках трех учебных учреждений, – отметил начальник департамента образования Олег Ивкин. – На тот момент кто-то уже переболел коронавирусом и имел высокий уровень антител. Кому-то нельзя было ставить прививку по медицинским показаниям. Сейчас список обновился и пополнился. Да и отношение педагогов сильно изменилось. Есть понимание, что вакцинация – это самый надёжный способ уберечь себя и своих родных от тяжёлого течения опасного заболевания.

В Иркутске уже прошли вакцинацию более 4 тысяч учителей общеобразовательных школ, 3,5 тысячи сотрудников детских садов, и более 500 работников учреждений дополнительного образования.
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