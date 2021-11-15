В Бурятии подрядчик смошенничал при выполнении контракта на 1,6 млн рублей

Мужчина отделался условным сроком



Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в мошенничестве.



В суде установлено, что в 2020 году между подсудимым и администрацией Баунтовского эвенкийского района заключил договор по обустройству объектов размещения твёрдых коммунальных отходов в селе Романовка. По окончании срока договора подрядчик сдал работы не в полном объёме и с использованием материалов, не соответствующих техническому заданию.



В результате преступных действий муниципальному образованию причинён ущерб в размере 1,697 млн рублей.



- Суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

