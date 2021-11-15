Мужчина отделался условным сроком
Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в мошенничестве.
В суде установлено, что в 2020 году между подсудимым и администрацией Баунтовского эвенкийского района заключил договор по обустройству объектов размещения твёрдых коммунальных отходов в селе Романовка. По окончании срока договора подрядчик сдал работы не в полном объёме и с использованием материалов, не соответствующих техническому заданию.
В результате преступных действий муниципальному образованию причинён ущерб в размере 1,697 млн рублей.
- Суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии подрядчик смошенничал при выполнении контракта на 1,6 млн рублей
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