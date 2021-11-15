Церемонию бракосочетания проводил представитель ЗАГСа
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ осуждённая и её избранник связали себя узами брака.
Невеста предстала перед женихом в белом свадебном платье, с причёской и букетом цветов. Торжественную церемонию бракосочетания провёл представитель ЗАГСа.
По окончании церемонии молодожёнам выдали официальный документ, свидетельствующий о заключении брака, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии осуждённая вышла замуж
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