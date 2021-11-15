В улан-удэнской колонии осуждённая вышла замуж

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Церемонию бракосочетания проводил представитель ЗАГСа



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ осуждённая и её избранник связали себя узами брака.



Невеста предстала перед женихом в белом свадебном платье, с причёской и букетом цветов. Торжественную церемонию бракосочетания провёл представитель ЗАГСа.



По окончании церемонии молодожёнам выдали официальный документ, свидетельствующий о заключении брака, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

