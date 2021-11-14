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В Бурятии шесть человек пожаловались на качество хлеба

В Бурятии шесть человек пожаловались на качество хлеба
Общество,  Фото:pixabay.com
Это данные за 9 месяцев

За 9 месяцев 2021 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий исследовано 186 проб хлебобулочных изделий.

- Удельный вес проб, не отвечающих требованиям по органолептическим показателям, в т.ч. по состоянию мякиша, влажности, пористости, кислотности, составил 0,5%. При этом все исследованные пробы соответствовали нормативам по микробиологическим, радиологическим показателям, а также по содержанию остаточных количеств пестицидов, микотоксинов, токсичных металлов. Содержание ГМО в хлебной продукции не выявлено, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

За прошедший период 2021 года в управление поступило 6 жалоб на некачественную хлебобулочную продукцию и нарушение правил её реализации. Обратившимся даны разъяснения и рекомендации в соответствии с законодательством.

Рекомендации потребителям по покупке хлебобулочных изделий

Хлеб традиционно считается одним из основных продуктов питания. За счёт потребления хлеба человек почти наполовину удовлетворяет потребность организма в углеводах, на треть – в белках растительного происхождения. Хлеб из пшеничной обойной или ржаной муки практически полностью удовлетворяет потребность организма в пищевых волокнах и витаминах группы В.

Содержание витаминов в хлебе зависит от их содержания в муке. Так, мука грубого помола, содержащая отруби, зародыши зерен, содержит большее количество витаминов группы В и токоферолов, а мука из зерен пшеницы и ржи лишена витаминов A, C и D.

Пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью и содержанием витаминов, минеральных веществ и аминокислот.

Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента, условий и сроков хранения. Увеличение, повышение кислотности и влажности, снижение пористости ухудшают органолептические показатели хлеба, снижают степень усвояемости полезных веществ.

Стоит отметить, что приём хлеба с пищей положительно влияет на работу пищеварительного тракта.

Хлеб, как правило, не служит причиной пищевых отравлений, однако существуют несколько форм микробиологической порчи хлеба: плесневение, картофельная болезнь, поражение пигментообразующими бактериями.

Покупая хлебобулочные изделия, обратите внимание на правила выбора хлеба:

- приобретайте хлебобулочные изделия только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения данной продукции;
- внимательно читайте этикетку на упаковке, на ней обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции;
- отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Такая продукция восполняет от 20% до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах;
- не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязнённой таре.



Роспотребнадзор хлеб

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