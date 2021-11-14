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В Иркутске студентка перевела мошенникам 15 тысяч

В Иркутске студентка перевела мошенникам 15 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Девушка поверила смс-сообщению о выигрыше более миллиона рублей

Разыскивают похитителей сбережений второкурсницы одного из учебных заведений Иркутска. Девушка поверила мошенникам, уговорившим её перечислить деньги для получения приза.

Как установили сыщики, накануне днём студентке пришло сообщение о якобы положенной ей крупной сумме. В тексте также значился номер, по которому предлагалось уточнить детали. Позвонив по нему, девушка услышала от собеседницы, что «за активное использование банковской карты» она стала победителем розыгрыша, а сумма приза составила 1 миллион 145 тысяч рублей. Для получения выплаты её попросили оплатить «налог» в размере почти 15 тысяч рублей, переведя деньги на интернет-кошелёк и назвав им коды от него, что иркутянка и сделала.

Осознав, что её обманули, студентка обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
мошенничество

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