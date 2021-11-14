В Бурятии зафиксировано снижение просроченной задолженности по кредитам

В целом же по России темп роста просрочки в сентябре составил 13%



Наибольший темп роста просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам в сентябре зафиксирован в Севастополе и Республике Крым, следует из данных Банка России, которые проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.



- Наибольший темп роста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, зафиксирован на 1 октября в Севастополе (+53,7% год к году) и Республике Крым (+42,1%). На третьем месте - Чукотский автономный округ (+32,2%), - привёл аналитик данные.



Как отмечается в материале РИА Новости, в целом по России темп роста просрочки составил 13%. Снижение зафиксировано только в двух регионах: в Бурятии (-5,5%) и Новгородской области (-1,6%), указал Осадчий.



Севастополь и Крым лидируют и по темпу роста задолженности по рублевым кредитам физлицам. Так, в Севастополе розничный кредит вырос за год на 54,7%, в республике Крым – на 46,8%, тогда как в целом по РФ – на 22,3%, отметил аналитик. Снижение розничного кредита в рублях не было зарегистрировано ни в одном из регионов, добавил он.



- Опережающий рост как розничного кредита, так и просрочки в Севастополе и Республике Крым связан с эффектом низкой базы, - пояснил Осадчий.

