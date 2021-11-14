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В Улан-Удэ покажут спектакль «Метаморфозы для детей и взрослых»

В Улан-Удэ покажут спектакль «Метаморфозы для детей и взрослых»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Визуально-пластический спектакль - приглашение зрителей в причудливый мир геометрических форм

27 и 28 ноября ко Дню матери в Русском драматическом театре имени Бестужева пройдёт премьера визуально-пластического спектакля «Метаморфозы для детей и взрослых» (6+) в постановке Сергея Левицкого и Игоря Григурко.

«Палка, палка, огуречек – появился человечек» – ещё с детства мы знаем, что в сочетании простых форм можно увидеть нечто прекрасное. Для этого нужна только лишь фантазия. Соединяя прямоугольники, наше воображение уже рисует паровоз, из трубы которого вырывается чёрными клубами дым. Треугольник с полукругом – и перед нами парусная лодка, обдуваемая ветрами и несущаяся по волнам. А обычная линия может стать или трещиной на асфальте, или красочным следом, оставленным падающей звездой в ночном небе.

- Визуально-пластический спектакль «Метаморфозы для детей и взрослых» – это приглашение зрителей в причудливый мир геометрических форм, которые в непривычных и даже невероятных сочетаниях рождают совсем иные картины. Взрослых и детей вместе с главными героями – мечтательным учителем и маленькой ученицей, не верящей в чудеса, – ждут настоящие превращения и метаморфозы. Словно по волшебству, они перенесутся со скучного урока геометрии в царство линий, треугольников и кругов, где с помощью фантазии, а также музыки и света можно создать совсем другое пространство, придумать нечто новое и воплотить в реальность, - отмечают в театре.

Здесь в руках артистов из самых обычных, почти подручных предметов появляются целые истории со своим сюжетом, персонажами и, конечно, идеей.

«Метаморфозы для детей и взрослых» – это красивое и увлекательное путешествие в мир образов. Для детей – это возможность увидеть в самых простых формах нечто прекрасное, постигнуть магию театра, а для взрослых – вернуться в детство, когда любые спецэффекты заменяло всего лишь воображение.
спектакль Русский драмтеатр

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