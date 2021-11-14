Авто мужчина угнал после застолья
Сообщение об угоне «Тойота Ленд Крузер» поступило в полицию от жителя посёлка Забайкальск. Выехав на место, полицейские установили, что владелица авто несколько дней назад передала свой транспорт знакомому для ремонта. В минувшую пятницу мужчина обнаружил, что машина в его гараже отсутствует, и обратился в полицию.
Машину нашли возле одного из магазинов посёлка. За рулём находилась женщина, которая пояснила, что к ней приехал её знакомый, 30-летний забайкалец, сообщил, что машину купил, и попросил довезти до магазина, поскольку был пьян.
- В ходе проведения следственных действий выяснилось, что злоумышленник пришёл к приятелю, у которого в гараже увидел внедорожник, и после совместного употребления спиртных напитков угнал его, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
Забайкалец угнал внедорожник из гаража приятеля
Общество, Фото:
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