Забайкалец угнал внедорожник из гаража приятеля

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Авто мужчина угнал после застолья



Сообщение об угоне «Тойота Ленд Крузер» поступило в полицию от жителя посёлка Забайкальск. Выехав на место, полицейские установили, что владелица авто несколько дней назад передала свой транспорт знакомому для ремонта. В минувшую пятницу мужчина обнаружил, что машина в его гараже отсутствует, и обратился в полицию.



Машину нашли возле одного из магазинов посёлка. За рулём находилась женщина, которая пояснила, что к ней приехал её знакомый, 30-летний забайкалец, сообщил, что машину купил, и попросил довезти до магазина, поскольку был пьян.



- В ходе проведения следственных действий выяснилось, что злоумышленник пришёл к приятелю, у которого в гараже увидел внедорожник, и после совместного употребления спиртных напитков угнал его, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю



Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».



