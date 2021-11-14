До трагедии произошёл конфликт между местными жителями и мужчинами, работавшими на строительном объекте
Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, е, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».
По версии следствия, вечером 12 ноября в посёлке Залари произошёл конфликт между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов. В ходе ссоры стороны обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем злоумышленники подожгли строительный вагончик. В результате преступных действий два человека погибли, ещё пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами.
- На месте преступления работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции. Проведён тщательный осмотр места происшествия с применением криминалистической техники. В настоящее время личности всех подозреваемых установлены, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области двое человек погибли при поджоге вагончика
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