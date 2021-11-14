В республике местами выпадет небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -1,+4, местами -3,-8.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём около 0.
В Бурятии слегка похолодает
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