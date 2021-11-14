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В Бурятии слегка похолодает

В Бурятии слегка похолодает
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике местами выпадет небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -1,+4, местами -3,-8.

В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём около 0.
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