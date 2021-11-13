В Забайкалье детям разрешили посещать культурные мероприятия

Их обязательно должны сопровождать взрослые



Юные забайкальцы вновь смогут посещать культурные мероприятия, а училища отрасли вернутся к очному обучению. В крае изменён перечень ограничительных мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.



Детям в Забайкалье разрешено посещать культурные мероприятия. Они смогут пойти на спектакли, концерты, выставки уже с 13 ноября. Детей должны сопровождать взрослые, имеющие документ, удостоверяющий личность, QR-код сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании.



Краевые училище культуры и училище искусств с понедельника могут вернутся к очному обучению при условии 50% заполняемости помещений или с использованием дистанционных технологий. В учреждениях дополнительного образования – детских школах искусств, художественных и музыкальных школах, а также в детских клубных формированиях и студиях дистанционная работа продлена до 21 ноября.



Без изменения остался запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, он действует до 1 декабря. Открыты для посетителей библиотеки, кинозалы, музеи, концертные и театральные залы. На мероприятия допускаются граждане при предъявлении QR-кода о вакцинации. Посещение ограничено заполняемостью не более 50% при соблюдении масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

