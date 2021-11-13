Птица была сильно истощена
В Забайкальском крае спасли лебедя, который отбился от стаи и был обречён на зимовку в замерзающем пруду у реки Нерча. Жительница села Михайловка Нерчинского района, которая приютила лебедя, написала в группу центра управления регионом в Инстаграме: «Помогите найти лебедю дом и уход. Был найден на реке».
Сотрудники ЦУР передали обращение в ветеринарную службу Забайкальского края. В тот же день лебедя осмотрели врачи Нерчинской станции по борьбе с болезнями животных. По их словам, птица совершенно здорова, но сильно истощена.
- Возможно именно из-за отсутствия сил лебедь не смог улететь вместе со стаей. Временная хозяйка сейчас кормит его зерновыми культурами, также птице прописан специальный витаминный комплекс, что должно помочь шипуну окрепнуть и восстановиться, - рассказал и.о. начальника Нерчинской станции по борьбе с болезнями животных Алексей Протасов.
По словам ветеринаров, на днях лебедя привезут в Читу и передадут сотрудникам контактного зоопарка «Радуга».
- Для птицы уже готовят тёплое место. Месяц лебедь, как и полагается, проведёт на карантине под наблюдением ветеринаров. А дальше посмотрим… Но я думаю, что он уже не улетит от нас, ведь птица будет уже домашней и не сможет на воле прокормить себя сама. Будет жить в нашем зоопарке, - пояснил директор контактного зоопарка «Радуга» Виталий Шляхта.
Охотники-любители называют две причины, по которым лебедь не улетел в тёплые края: либо ко времени перелёта его молодой организм ещё не окреп, либо он отбился от стаи.
- Для Забайкалья случаи обнаружения этих птиц поздней осенью не редкость. В прошлом году в том же Нерчинском районе спасли от гибели двоих лебедей, – сообщает редактор ЦУР Забайкальского края Марина Лобачева.
В Забайкалье спасли замерзающего лебедя
Общество, Фото:
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