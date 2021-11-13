В Улан-Удэ представят спектакль, посвящённый бабушке

В Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева идёт подготовка к новому спектаклю «Эмгээ. Бабушка»
26 и 27 ноября Бурятский театр драмы представит премьеру «Эмгээ. Бабушка» (12+) по пьесе Ольги Ранжиловой-Ломбоевой в постановке Сойжин Жамбаловой. Этот спектакль станет четвёртой премьерой в юбилейном сезоне.
- Весной мы впервые приняли участие в конкурсе грантов по Дальневосточному региону. Неожиданно для себя выиграв конкурс, мы вошли в число пяти театров-грантополучателей, и на средства этого гранта мы готовим постановку «Эмгээ». Так как средства гранта позволяют нам сделать что-то масштабное, мы получили возможность пригласить специалистов из других регионов. Команда собралась молодая, амбициозная, мы пригласили художника по свету Анну Короткову, работающую в Большом театре и Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она займется световым решением спектакля. Ещё приглашена медиа-художник Дарья Кычина, она будет создавать медиапространство и световые картины спектакля. Актёрский состав сейчас работает с хореографом Марией Сиукаевой, – рассказала исполнительный директор театра Цыпилма Очирова.
Работа над спектаклем идёт полным ходом. Художественные цеха театра работают в полную силу над воплощением замысла художника-постановщика Натали-Кейт Пангилинан.
- Нам есть чем удивить своего зрителя. В эстетике спектакля много красочного и необычного. В художественных цехах идет процесс создания объёмных декораций. Наши артисты в поте лица трудятся, осваивают новые инструменты и объекты, которые мы для них придумали. Не буду спойлерить, будет много неожиданных вещей – пояснила Натали-Кейт Пангилинан.
Как сообщает литературный сотрудник театра Намжилма Цыденова, свою пьесу Ольга Ранжилова-Ломбоева написала в 2019 году в рамках творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия» под руководством российских драматургов Вячеслава Дурненкова и Анастасии Букреевой. В 2020 году пьеса «Эмгээ» вошла в лонг-лист конкурса новой драматургии «Маленькая Ремарка» в категории «Пьесы 12+». Пьесу Ольга посвятила памяти бабушки.
– Для меня бабушка была моей вселенной, которую невозможно вместить в одно слово. Это не автобиографическая история, в ней много вымысла. Посредством этой истории я хочу донести до молодых людей мысль о том, что бабушка является самым большим благословлением в нашей жизни, поэтому нужно её ценить и беречь. Мы взрослеем, учимся жить самостоятельно, когда бабушки уходят из нашей жизни, но свет, оставленный ими в душе – он навсегда остаётся с нами. Хотелось написать светлую и жизнеутверждающую пьесу, – поделилась своими размышлениями автор пьесы.
Спектакль ориентирован как на взрослую аудиторию, так и на подростков.
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