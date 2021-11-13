Занятия возобновятся в обычном режиме
С 15 ноября иркутские школьники выйдут на занятия в обычном режиме. Решение было принято на заседание оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.
– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Иркутске зарегистрировано практически в два раза меньше случаев заболеваемости COVID-19 как среди детей, так и среди педагогов. Во всех образовательных организациях города ведется планомерная работа по вакцинированию сотрудников. На сегодня привито более 70% работников школ. Есть учреждения, в которых абсолютно все педагоги получили иммунитет от коронавируса. В связи с этим, согласно рекомендациям санитарно-противоэпидемиологической комиссии, а также министерства образования региона, решено продолжить учебно-воспитательный процесс в школах в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований действующего законодательства, – заявил заммэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.
Кроме того, работают в штатном режиме все 133 детских сада Иркутска. Их посещают более 20 тысяч детей. Это половина от общего числа воспитанников. 30 групп в 26 дошкольных учреждениях закрыты на карантин. В них выявлены случаи коронавирусной инфекции среди детей или работников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске ученики вернутся в школы 15 ноября
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