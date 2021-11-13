Соревнования посвящены всероссийскому дню самбо
Сегодня, 13 ноября, в 10:00 начнутся чемпионат и первенства Иркутской области по самбо. Турниры проводятся в честь всероссийского дня самбо. В соревнованиях примут участие сильнейшие борцы из Иркутска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Братска, Ангарска, Усть-Кута и других муниципальных образований региона.
Программа соревнований
10:00 – начало турнира
18:00 – открытие соревнований
18:30 – финалы
Местом проведения станет спорткомплекс «Авиатор» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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В Иркутской области стартуют турниры по самбо
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