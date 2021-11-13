В Иркутской области стартуют турниры по самбо

Соревнования посвящены всероссийскому дню самбо



Сегодня, 13 ноября, в 10:00 начнутся чемпионат и первенства Иркутской области по самбо. Турниры проводятся в честь всероссийского дня самбо. В соревнованиях примут участие сильнейшие борцы из Иркутска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Братска, Ангарска, Усть-Кута и других муниципальных образований региона.



Программа соревнований

10:00 – начало турнира

18:00 – открытие соревнований

18:30 – финалы



Местом проведения станет спорткомплекс «Авиатор» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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