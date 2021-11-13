В Забайкалье смягчили часть ограничений для бизнеса

Документ об этом был подписан вчера, 12 ноября



В Забайкальском крае отмечается замедление темпа прироста заболеваемости коронавирусом. Власти региона приняли решение о послаблении некоторых введенных ранее ограничительных мер для сферы бизнеса. Соответствующее постановление подписано 12 ноября губернатором Забайкалья.



Как сообщает министерство экономического развития края, с 15 ноября в Чите, Читинском районе, Краснокаменске и Агинском Бурятском округе вновь могут работать массажные салоны, предприятия по дневному уходу за детьми, зоопарки (уличные), косметические кабинеты, спа-салоны, сауны, солярии. Но только с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции.



- Торговые центры, комплексы и торгово-развлекательные комплексы, с учетом обсуждения с бизнесом 7 ноября на нашей площадке, работают по системе QR-кодов. Его наличие у посетителей в каждой торговой точке контролируют предприниматели. Исключением являются расположенные в ТЦ и торговых комплексах продуктовые магазины и аптеки, – рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



С 13 ноября дети и подростки (до 18 лет) могут ходить в кафе и рестораны, но только вместе с родителями, имеющими QR-код о вакцинации либо о перенесённом заболевании. Образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, расположенным в Чите и населённых пунктах 31 муниципального района, необходимо сохранить дистанционные занятия. До 21 ноября для учащихся 9-11 классов, до 28 ноября для 5-8 классов. Только начальные классы возвращаются к привычной учебе.



- При этом, исходя из позиции Роспотребнадзора по детской заболеваемости, до 21 ноября включительно продлён запрет деятельности детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров, - отметил Александр Бардалеев.

