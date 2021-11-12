В Улан-Удэ суд выселил из квартиры пять собак

Соседи устали от сильной вони из квартиры собачницы



В Улан-Удэ суд обязал жительницу многоэтажки освободить квартиру от пяти собак. Приставы привели решение суда в исполнение.



В своей двухкомнатной квартире женщина несколько лет держала множество собак. Их хозяйка не выгуливала, так что животные испражнялись прямо в квартире. От невыносимого запаха страдали все соседи по подъезду.



Ещё в 2016 году соседи через суд добились принудительного выселения собак из квартиры. В том году женщина добровольно выполнила решение суда и раздала животных.



Однако вскоре улан-удэнка вновь обзавелась собаками. На этот раз в двух комнатах жили пять псов, а соседи вновь испытывали прежние мучения. Не выдержав специфического запаха, владелица соседней квартиры подала заявление о возобновлении исполнительного производства.



- Судебный пристав-исполнитель приняла ряд принудительных мер в отношении женщины. Неоднократно пристав приходила в квартиру, также женщину доставляли в отделение. Гражданка за неисполнение требований исполнительного документа неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Однако при этом любительница собак не торопилась от них избавляться. Только после того, как ей назвали дату принудительного выселения животных, она открыла свою квартиру. Животных решили раздать волонтёрам.



Отметим, женщине также необходимо привести свою квартиру в надлежащее состояние, устранив посторонние запахи.





