В поликлинике в Тарбагатае решили сделать отдельный рентген-кабинет

Общество, Фото: УКС правительства Бурятии

Рентген-кабинет появится в отдельном пристрое с тёплым переходом



В строящейся поликлинике в Тарбагатае будет отдельный рентген-кабинет.



Проектом предусмотрено для рентген-кабинета в строящейся поликлинике в райцентре Тарбагатайского района сделать отдельный пристрой с тёплым переходом. Изменения в документацию внесены по просьбе министерства здравоохранения Бурятии, - сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства республики.



Модульный пристрой для рентген-кабинета сейчас изготавливается на заводе в Иркутске. Шесть из девяти модулей уже прибыли, доставка остальных ожидается в конце ноября.



- В модульным пристрое будет располагаться рентгеновский аппарат, флюорограф и маммограф. Жителям, конечно, станет намного удобнее – не выходя из поликлиники теперь можно будет сделать снимок и тут же вернуться к врачу на консультацию, - отмечает главный врач Тарбагатайской центральной районной больницы Александр Мацкевич.



Строительство поликлиники в Тарбагатае вышло на финишную прямую. Готовность объекта – 85%. Завершается внутренняя отделка помещения и устройство внутренних инженерных сетей здания поликлиники. На заключительном этапе также работы по благоустройству территории. На объекте работает 69 человек.



Новую поликлинику на 200 посещений в сутки в Тарбагатае начали строить в 2020 году. Здание состоит из трёх блоков, одного одноэтажного и двух двухэтажных, представляющих собой «П-образную» композицию. Площадь – более 4500 кв м.

