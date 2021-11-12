Рентген-кабинет появится в отдельном пристрое с тёплым переходом
В строящейся поликлинике в Тарбагатае будет отдельный рентген-кабинет.
Проектом предусмотрено для рентген-кабинета в строящейся поликлинике в райцентре Тарбагатайского района сделать отдельный пристрой с тёплым переходом. Изменения в документацию внесены по просьбе министерства здравоохранения Бурятии, - сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства республики.
Модульный пристрой для рентген-кабинета сейчас изготавливается на заводе в Иркутске. Шесть из девяти модулей уже прибыли, доставка остальных ожидается в конце ноября.
- В модульным пристрое будет располагаться рентгеновский аппарат, флюорограф и маммограф. Жителям, конечно, станет намного удобнее – не выходя из поликлиники теперь можно будет сделать снимок и тут же вернуться к врачу на консультацию, - отмечает главный врач Тарбагатайской центральной районной больницы Александр Мацкевич.
Строительство поликлиники в Тарбагатае вышло на финишную прямую. Готовность объекта – 85%. Завершается внутренняя отделка помещения и устройство внутренних инженерных сетей здания поликлиники. На заключительном этапе также работы по благоустройству территории. На объекте работает 69 человек.
Новую поликлинику на 200 посещений в сутки в Тарбагатае начали строить в 2020 году. Здание состоит из трёх блоков, одного одноэтажного и двух двухэтажных, представляющих собой «П-образную» композицию. Площадь – более 4500 кв м.
В поликлинике в Тарбагатае решили сделать отдельный рентген-кабинет
Общество, Фото:
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