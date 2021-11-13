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В Иркутской области объявлен конкурс для старшего поколения

В Иркутской области объявлен конкурс для старшего поколения
Общество,  Фото:pixabay.com
По итогам конкурса разыграют 13 призов

В Иркутской области в рамках 23-й международной туристской выставки «Байкалтур» проводится конкурс «Серебряный путешественник». Участие в нём могут принять представители старшего поколения (старше 60 лет), проживающие на территории региона.

– В таком формате мероприятие проводится впервые. Мы надеемся, что в конкурсе примут участие жители разных уголков Приангарья. Всё, что нужно, - это ответить на вопросы викторины. Победителей ждут призы, - пояснила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Викторина размещена на сайте агентства по туризму Иркутской области. Она включает 25 вопросов. К примеру, как называется самый свирепый ураганный северо-западный ветер на Байкале с порывами до 40 метров в секунду, способный вырывать с корнями деревья, срывать крыши домов? Какое сооружение было построено в 1811 году в честь 10-летия правления Александра I и восстановлено в 2011 году?

Ответы на вопросы нужно отправить на адрес электронной почты s.kravtsova@govirk.ru, в теме письма указать «Серебряный путешественник». Также нужно сообщить ФИО и контактный телефон для обратной связи. Ответы принимаются не позднее 21 ноября. Агентство по туризму Иркутской области рассмотрит их в период с 22 по 24 ноября. При наличии 80% правильных ответов на электронную почту, с которой поступили письма, придёт регистрационный номер участника конкурса.

27 ноября с 13:00 до 13:30 на сценической площадке иркутского Сибэкспоцентра состоится розыгрыш призов. Присутствовать на нем необязательно. С победителями свяжутся по телефонам, указанным в письмах с ответами на вопросы викторины. Однако желающие могут посетить мероприятие при условии наличия отрицательного ПЦР-теста, документов о вакцинации, данных о перенесённой коронавирусной инфекции, а также паспорта.

Всего по итогам конкурса разыграют 13 призов, в том числе, наборы продукции байкальских производителей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 18+
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