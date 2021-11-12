В Бурятии военных научат водить в гололёд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В общевойсковом объединении ВВО проведут занятия по требованиям безопасности



В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в преддверии начала зимнего периода обучения пройдут комплексные занятия по соблюдению военнослужащими требований безопасности на занятиях по боевой подготовке и при выполнении задач повседневной деятельности. Особое внимание планируется уделить вождению автомобильной техники в условиях гололёда и снежного наката.



- На территории соединений и воинских частей будет развёрнуто более 10 специальных учебных мест, на каждом из которых военнослужащие пройдут теоретическую и практическую подготовку. В ходе мероприятий будут рассмотрены вопросы соблюдения требований безопасности при работе с вооружением и военной техникой, при несении караульной и внутренней службы, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Кроме того, до военнослужащих доведут требования электро- и пожаробезопасности, при проведении ремонтных работ и работ с техническими жидкостями. Для подразделений беспилотных летательных аппаратов запланированы дополнительные занятия по безопасному запуску двигателей БЛА, запуску их с различных типов катапульт.



Всего в комплексных занятиях будет задействовано более 3 тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских, зенитно-ракетных, инженерно-сапёрных и других подразделений общевойскового объединения.

