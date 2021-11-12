Бобслеисты Иркутской области стали призёрами первенства России

В соревнованиях участвовали юниоры до 27 лет



Спортсмены Иркутской области выиграли серебряную и бронзовую медали на первенстве России по бобслею среди юниоров и юниорок до 27 лет, которое с 1 по 8 ноября проходило на санно-бобслейной трассе «Санки» в Сочи. Соревнования собрали участников из девяти регионов – из Москвы, Иркутской, Орловской, Новосибирской, Московской, Воронежской областей, Краснодарского и Красноярского краёв, Республики Башкортостан.



Уроженец Усолья-Сибирского, разгоняющий Максим Жестянкин стал серебряным призёром среди четырёхместных экипажей совместно с краснодарскими спортсменами Вячеславом Поповым, Никитой Ивановым и Кириллом Бушуевым. Результат экипажа составил 1:50,85. Максим Жестянкин занимается в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством тренеров Антона Любославского и Павла Колоедова.



Экипаж пилота, братчанки Веры Серышевой и разгоняющей Анны Глазковой, выступающей за Краснодарский край и Орловскую область, финишировал третьим с результатом 1:56,70. Вера Серышева является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп», её тренеры – Павел Колоедов и Дмитрий Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

