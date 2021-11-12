Рабочие изменили расположение светодиодных светильников
В Улан-Удэ улучшили освещение памятника Ленину, сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты МБУ «Горсвет» изменили расположение светодиодных светильников, что позволило добиться лучшего эффекта освещённости всей скульптурной композиции.
Самое большое в мире скульптурное изваяние головы Ленина состоит из 116 частей и весит почти 42 тонны. Его установили 50 лет назад – 5 ноября 1971 года.
В 2013 году городские электрики впервые установили прожекторы архитектурной подсветки на площади Советов. Благодаря освещению памятник стал виден в любое время суток.
В прошлом году специалисты полностью обновили освещение на площади Советов, а в этом году были установлены инновационные гобо-проекторы, создающие особую праздничную атмосферу во время праздников.
Памятник в бурятской столице считается самой большой монументальной головой Ленина в мире, её вес превышает 42 тонны. Высота скульптуры — 7,7 метра, вместе с пьедесталом она достигает 14 метров. В ноябре скульптурная композиция отметила полувековой юбилей с момента открытия.
В Улан-Удэ «голова Ленина» стала лучше видна в темноте
Общество, Фото:
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