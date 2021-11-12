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Будущим абитуриентам Улан-Удэ помогают определиться с профессией

Будущим абитуриентам Улан-Удэ помогают определиться с профессией
Общество,  Фото:предоставлено МВД по Бурятии
Занятия проводятся в рамках программы «Моя первая профессия»

28 учеников девятых классов школ Улан-Удэ, находящиеся на профилактическом учёте в полиции и желающие поступить в ссузы, посетили первые профориентационные занятия. Они проходили в Центре опережающей профессиональной подготовки республики Бурятия. Школьников познакомили с преподавателями и психологами, которые в рамках программы «Моя первая профессия» помогут детям правильно выбрать профессию.

На первых занятиях школьники прошли тестирование по профессиональному самоопределению, пробы по электромонтажу и проверили свои навыки в «Атласе новых профессий». С помощью игрового проектирования подростки погружались в различные профессии, включая самые современные, интересовались их новыми возможностями и перспективами.


Подводя итоги дня, методист центра Анжела Садаева отметила важность проведения профориентационной работы с будущими студентами. Кроме этого она пояснила, что после оценки результатов тестирования и определения детьми с выбором специальностей у школьников есть уникальная возможность получить в 2022 году первое профессиональное образование, рабочую профессию.

Мероприятия стали возможными благодаря инициативе членов Общественного совета при МВД по Бурятии. 30 сентября на заседании был рассмотрен вопрос об организации и проведении профориентационных мероприятий с выпускниками 9-х классов Улан-Удэ, состоящими на учёбе в полиции и планирующими поступить в средне-специальные учебные заведения. Школьникам хотят помочь в выборе профессии для их самореализации.

В октябре состоялась встреча общественников с методистами центра, в ходе которой обсуждали план совместной работы в рамках профориентиационного проекта для школьников, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
школьники

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