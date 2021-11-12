Спортсмен стал обладателем трёх золотых медалей
Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров до 20 лет прошли с 1 по 10 ноября в городе Грозный Чеченской Республики. Забайкальский спортсмен Тимур Долбышев стал обладателем трёх золотых медалей.
- В весовой категории до 102 килограммов Тимур завоевал три золотых медали и установил рекорд России в толчке 191 килограмм. Кроме того, участие принимали спортсмены Александр Дружинин, который в весовой категории до 96 килограммов был в шаге от пьедестала, а также Игорь Изотов, занявший пятое место в сумме двоеборья, – рассказали в спортивной школе олимпийского резерва №2 Забайкальского края.
На соревнования съехались 476 спортсменов из 76 регионов страны. В каждой возрастной группе спортсмены боролись за медали в десяти весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский тяжелоатлет победил на первенстве России
Общество, Фото:
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