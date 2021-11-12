Забайкальский тяжелоатлет победил на первенстве России

Общество, Фото: СШОР №2 Забайкальского края

Спортсмен стал обладателем трёх золотых медалей



Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров до 20 лет прошли с 1 по 10 ноября в городе Грозный Чеченской Республики. Забайкальский спортсмен Тимур Долбышев стал обладателем трёх золотых медалей.



- В весовой категории до 102 килограммов Тимур завоевал три золотых медали и установил рекорд России в толчке 191 килограмм. Кроме того, участие принимали спортсмены Александр Дружинин, который в весовой категории до 96 килограммов был в шаге от пьедестала, а также Игорь Изотов, занявший пятое место в сумме двоеборья, – рассказали в спортивной школе олимпийского резерва №2 Забайкальского края.



На соревнования съехались 476 спортсменов из 76 регионов страны. В каждой возрастной группе спортсмены боролись за медали в десяти весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

