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Забайкальский тяжелоатлет победил на первенстве России

Забайкальский тяжелоатлет победил на первенстве России
Общество,  Фото:СШОР №2 Забайкальского края
Спортсмен стал обладателем трёх золотых медалей

Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров до 20 лет прошли с 1 по 10 ноября в городе Грозный Чеченской Республики. Забайкальский спортсмен Тимур Долбышев стал обладателем трёх золотых медалей.

- В весовой категории до 102 килограммов Тимур завоевал три золотых медали и установил рекорд России в толчке 191 килограмм. Кроме того, участие принимали спортсмены Александр Дружинин, который в весовой категории до 96 килограммов был в шаге от пьедестала, а также Игорь Изотов, занявший пятое место в сумме двоеборья, – рассказали в спортивной школе олимпийского резерва №2 Забайкальского края.

На соревнования съехались 476 спортсменов из 76 регионов страны. В каждой возрастной группе спортсмены боролись за медали в десяти весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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