В Улан-Удэ волонтёры будут вести «Событийный блог»

Им предстоит освещать различные мероприятия учреждений культуры



В столице Бурятии объявлено о запуске нового проекта «Событийный блог города Улан-Удэ». В рамках проекта волонтёры будут освещать мероприятия учреждений культуры, создавать контент для социальных сетей.



Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе будет проведён обучающий блок «Медиа-школа» для добровольцев. Вторым этапом станет «Событийный блог», где волонтёры на практике применят полученные знания.



Площадка «Медиа-школа» состоится с 22 по 26 ноября. Её основной целью станет обучение волонтёров навыкам, которые позволят свободно писать заметки в блог, снимать видео, фоторепортажи культурных событий города Улан-Удэ. Добровольцы узнают, как создать личный бренд в социальных сетях, а также посетят интенсив по ораторскому мастерству, встречи с деятелями культуры, журналистами, представителями PR-отделов крупных учреждений культуры, познакомятся со спецификой освещения мероприятий.



Затем весь декабрь им предстоит приходить на события в сфере культуры и писать, снимать и фотографировать. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Волонтёры культуры» Бурятии.



Возрастное ограничение 16+

