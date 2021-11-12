Им предстоит освещать различные мероприятия учреждений культуры
В столице Бурятии объявлено о запуске нового проекта «Событийный блог города Улан-Удэ». В рамках проекта волонтёры будут освещать мероприятия учреждений культуры, создавать контент для социальных сетей.
Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе будет проведён обучающий блок «Медиа-школа» для добровольцев. Вторым этапом станет «Событийный блог», где волонтёры на практике применят полученные знания.
Площадка «Медиа-школа» состоится с 22 по 26 ноября. Её основной целью станет обучение волонтёров навыкам, которые позволят свободно писать заметки в блог, снимать видео, фоторепортажи культурных событий города Улан-Удэ. Добровольцы узнают, как создать личный бренд в социальных сетях, а также посетят интенсив по ораторскому мастерству, встречи с деятелями культуры, журналистами, представителями PR-отделов крупных учреждений культуры, познакомятся со спецификой освещения мероприятий.
Затем весь декабрь им предстоит приходить на события в сфере культуры и писать, снимать и фотографировать. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Волонтёры культуры» Бурятии.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ волонтёры будут вести «Событийный блог»
Общество, Фото:
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