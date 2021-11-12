В Улан-Удэ пожарные «тушили» «Бурятию»

К месту вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, №3, №8 и №73. Всего на месте работали семь единиц техники и 22 сотрудника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.





Пожарно-тактическое учение прошло 11 ноября в центре Улан-Удэ. Пожарные были привлечены к ликвидации условного пожара, произошедшего в гостинице «Бурятия».По замыслу учения, условное возгорание находилось на восьмом этаже гостиницы. Силами администрации до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 126 человек, ещё двое условных пострадавших остались в задымленной зоне.Один мужчина был эвакуирован с применением спасательного устройства по лестничному маршу, второй был спасён пожарными из окна восьмого этажа с применением автолестницы АЛ-30. Оба «пострадавших» были сопровождены из опасной зоны и переданы врачам скорой помощи.Для ликвидации очага на месте была организована работа штаба пожаротушения, силами которого было сформировано три боевых участка. Условный пожар был полностью ликвидирован за 24 минуты на площади 80 квадратных метров.