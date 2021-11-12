 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Улан-Удэ пожарные «тушили» «Бурятию»

В Улан-Удэ пожарные «тушили» «Бурятию»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Условный пожар произошёл на восьмом этаже

Пожарно-тактическое учение прошло 11 ноября в центре Улан-Удэ. Пожарные были привлечены к ликвидации условного пожара, произошедшего в гостинице «Бурятия».

К месту вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, №3, №8 и №73. Всего на месте работали семь единиц техники и 22 сотрудника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.


По замыслу учения, условное возгорание находилось на восьмом этаже гостиницы. Силами администрации до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 126 человек, ещё двое условных пострадавших остались в задымленной зоне.

Один мужчина был эвакуирован с применением спасательного устройства по лестничному маршу, второй был спасён пожарными из окна восьмого этажа с применением автолестницы АЛ-30. Оба «пострадавших» были сопровождены из опасной зоны и переданы врачам скорой помощи.

Для ликвидации очага на месте была организована работа штаба пожаротушения, силами которого было сформировано три боевых участка. Условный пожар был полностью ликвидирован за 24 минуты на площади 80 квадратных метров.


пожар учения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пожарные «тушили» «Бурятию»
В Улан-Удэ пожарные «тушили» «Бурятию»
Общество, 12.11.2021
Условный пожар произошёл на восьмом этаже
Медики Улан-Удэ проводят благотворительную акцию
Медики Улан-Удэ проводят благотворительную акцию
Общество, 12.11.2021
Необходима одежда для проживающих в центре «Шанс»
Режиссёру бурятского фильма явился светлый знак
Режиссёру бурятского фильма явился светлый знак
Общество, 12.11.2021
Об этом событии рассказала сестра поэта Намжила Нимбуева, по рассказу которого сняли фильм
В улан-удэнской колонии собрали манежи-кровати для дома ребёнка
В улан-удэнской колонии собрали манежи-кровати для дома ребёнка
Общество, 12.11.2021
Руководство «Аистёнка» попросило о помощи
На спектакле Бурятского театра драмы в колонии зрители аплодировали стоя
На спектакле Бурятского театра драмы в колонии зрители аплодировали стоя
Общество, 12.11.2021
В качестве благодарности осуждённые смастерили подарки для актёров
В Забайкалье закончился «Спутник Лайт»
В Забайкалье закончился «Спутник Лайт»
Общество, 12.11.2021
Вакцину ожидают в ближайшие пару недель
В Улан-Удэ директор «Городских маршрутов» сказал «неприятное» известие
В Улан-Удэ директор «Городских маршрутов» сказал «неприятное» известие
Общество, 12.11.2021
В радиоэфире обсудили грядущее повышение цен за проезд  
В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения по QR-кодам
В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения по QR-кодам
Общество, 12.11.2021
В управлении Роспотребнадзора дали ответы на самые часто задаваемые вопросы о пропускной системе по QR-кодам
Улан-удэнец незаконно получал пособие по безработице
Улан-удэнец незаконно получал пособие по безработице
Общество, 12.11.2021
В суд обратился Центр занятости населения Улан-Удэ
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество, 12.11.2021
Число новых заражённых за минувшие сутки выше уровня последних дней
В Бурятии строителю моста задерживали зарплату
В Бурятии строителю моста задерживали зарплату
Общество, 12.11.2021
После прокурорского вмешательства долг был погашен 
В Бурятии запустили конкурс стихотворений о вакцинации
В Бурятии запустили конкурс стихотворений о вакцинации
Общество, 12.11.2021
«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму», - призывают организаторы 
В Забайкалье стартовал волейбольный видеочеллендж
В Забайкалье стартовал волейбольный видеочеллендж
Общество, 12.11.2021
Победители получат призы и подарки
Ученики Иркутской области выберут лучшего школьного повара
Ученики Иркутской области выберут лучшего школьного повара
Общество, 12.11.2021
Регион стал одной из площадок проекта «Шеф в школе»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^