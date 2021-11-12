Медики Улан-Удэ проводят благотворительную акцию

Необходима одежда для проживающих в центре «Шанс»



Неврологическое отделение республиканской больницы имени Семашко в Улан-Удэ объявило о благотворительной акции «Подари тепло». Она будет проводиться с 11 ноября по 5 декабря.



Акция направлена на сбор вещей для проживающих в центре помощи «Шанс», куда обращаются люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.



Нужны мужские, женские зимние вещи: куртки, кофты, трико, шапки, шарфы, варежки, перчатки, обувь, носки и т д. Приносить можно новые и бывшие в употреблении вещи, но обязательно в чистом виде.



Также «Шансу» нужна посуда: кружки, ложки, тарелки, сковороды, кастрюли и пр.



- Вещи не нужные вам, подарят тепло нуждающимся, - призывают медики.



Одежду нужно приносить во второй терминал больницы в любое удобное время.

