Необходима одежда для проживающих в центре «Шанс»
Неврологическое отделение республиканской больницы имени Семашко в Улан-Удэ объявило о благотворительной акции «Подари тепло». Она будет проводиться с 11 ноября по 5 декабря.
Акция направлена на сбор вещей для проживающих в центре помощи «Шанс», куда обращаются люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Нужны мужские, женские зимние вещи: куртки, кофты, трико, шапки, шарфы, варежки, перчатки, обувь, носки и т д. Приносить можно новые и бывшие в употреблении вещи, но обязательно в чистом виде.
Также «Шансу» нужна посуда: кружки, ложки, тарелки, сковороды, кастрюли и пр.
- Вещи не нужные вам, подарят тепло нуждающимся, - призывают медики.
Одежду нужно приносить во второй терминал больницы в любое удобное время.
Медики Улан-Удэ проводят благотворительную акцию
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