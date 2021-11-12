В Иркутской области расширят компенсации по ЖКУ

Соцподдержку распространят на вышедших на пенсию сельских соцработников и работников культуры
В Иркутской области губернатор региона одобрил проект закона о расширении категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Напомним, что в соответствии с региональным законом № 116-оз компенсацию оплаты ЖКУ врачи, провизоры, медицинские и фармацевтические работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием, специалисты в области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием, проживающие в сельской местности, получают с учётом проживающих с ними членов семей. Эта мера поддержки предоставляется и бывшим специалистам, проживающим в сельской местности, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), если их общий стаж работы в качестве специалистов составляет не менее 10 лет, и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве специалистов, они пользовались данными мерами социальной поддержки. Пенсионерам компенсация предоставляется также с учётом проживающих совместно с ними членов семей.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, вместе с тем социальным работникам, работникам библиотек государственных образовательных организаций региона, созданных в форме государственных учреждений, работникам культуры областных госучреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности, предоставление меры соцподдержки по оплате ЖКУ прекращается после выхода на пенсию. Также социальным работникам компенсация осуществляется без учёта проживающих совместно с ними членов семей.
– Проектом закона мы предлагаем внести изменения, предусматривающие предоставление компенсации за оплату ЖКУ в том числе специалистам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности) из числа вышеуказанных категорий, а также членам их семей, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
В Иркутской области расширят компенсации по ЖКУ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмен стал обладателем трёх золотых медалей
В соревнованиях участвовали юниоры до 27 лет
Победителей конкурса определили по четырём номинациям
Очередное «ноу-хау» запечатлели в общественном транспорте
Соседи устали от сильной вони из квартиры собачницы
Рентген-кабинет появится в отдельном пристрое с тёплым переходом
Рабочие изменили расположение светодиодных светильников
Занятия проводятся в рамках программы «Моя первая профессия»
Горожане вновь жалуются на проблему с переполненным транспортом
Память о Леониде Потапове увековечили на доме в центре Улан-Удэ. ФОТО
Условный пожар произошёл на восьмом этаже
Необходима одежда для проживающих в центре «Шанс»
В конкурсе участвовали 11 сотрудников
Об этом событии рассказала сестра поэта Намжила Нимбуева, по рассказу которого сняли фильм
Руководство «Аистёнка» попросило о помощи