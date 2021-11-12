В Иркутской области расширят компенсации по ЖКУ

Соцподдержку распространят на вышедших на пенсию сельских соцработников и работников культуры



В Иркутской области губернатор региона одобрил проект закона о расширении категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



Напомним, что в соответствии с региональным законом № 116-оз компенсацию оплаты ЖКУ врачи, провизоры, медицинские и фармацевтические работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием, специалисты в области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием, проживающие в сельской местности, получают с учётом проживающих с ними членов семей. Эта мера поддержки предоставляется и бывшим специалистам, проживающим в сельской местности, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), если их общий стаж работы в качестве специалистов составляет не менее 10 лет, и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве специалистов, они пользовались данными мерами социальной поддержки. Пенсионерам компенсация предоставляется также с учётом проживающих совместно с ними членов семей.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, вместе с тем социальным работникам, работникам библиотек государственных образовательных организаций региона, созданных в форме государственных учреждений, работникам культуры областных госучреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности, предоставление меры соцподдержки по оплате ЖКУ прекращается после выхода на пенсию. Также социальным работникам компенсация осуществляется без учёта проживающих совместно с ними членов семей.



– Проектом закона мы предлагаем внести изменения, предусматривающие предоставление компенсации за оплату ЖКУ в том числе специалистам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности) из числа вышеуказанных категорий, а также членам их семей, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.



