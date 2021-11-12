Об этом событии рассказала сестра поэта Намжила Нимбуева, по рассказу которого сняли фильм
Режиссёр снятого в Бурятии фильма «Под вечным синим небом» Елена Емельянова рассказала о событии, которое назвали светлым знаком свыше. О произошедшем рассказала Любовь Нимбуева, сестра поэта и писателя Намжила Нимбуева. Именно по его рассказу «Хорэш, усь-усь» сняли фильм.
- Очень интересное событие произошло. По-моему, не просто так! Вчера режиссёр кинофильма Елена Емельянова с мужем Дмитрием посетили место, где проходили съёмки в Иволгинском районе. И там, где поблизости нет жилья, на скале сидел белый козлёнок. Прибежав к ним, он не уходил. Они ездили по округе по гуртам и искали хозяев. Не нашлись, - рассказала Любовь Нимбуева.
По её словам, белого козлёнка удалось пристроить к одному хорошему человеку.
Любовь Нимбуева вспомнила похожую историю с возможным «благословением».
- В 90-х годах, когда приезжал Далай лама на Алханай в Агинском округе и проводил молебен, из леса прибежал белый козленок прямо к его Преосвященству. Тогда сказали, что это светлый знак, надели хадак и отпустили», - сравнила сестра Намжила Нимбуева два этих события.
Съёмки фильма «Под вечным синим небом» шли в октябре 2020 года. Подготовку к ним начали ещё в 2019-м, тогда проект стал обладателем Гран-при V Байкальского питчинга и первого республиканского питчинга кинопроектов.
Ранее сообщалось, что фильм будет продолжительностью 35 минут. Диалоги будут на бурятском языке, но с русскими субтитрами.
Пронзительный рассказ Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь» про потерявшую семью бабушку Димид. Сошедшая с ума, она отправляет свою собаку в лес на поиски мужа, который не вернулся с войны…
Режиссёру бурятского фильма явился светлый знак
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