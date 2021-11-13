В Улан-Удэ покажут бурятскую рок-оперу

Древнюю легенду сделают актуальной для современного зрителя



17 ноября в Улан-Удэ состоится первый премьерный показ рок-оперы «Бальжан Хатан». Постановка основана на легенде о бурятской княгине Бальжан Хатан, сыгравшую большую роль в истории формирования бурятского этноса.



Создатели оперы взяли за основу бурятскую легенду, которую переложил на поэтический лад Сергей Бахлаев. По словам режиссёра постановки Олега Юмова, это история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше, чем свои личные.



Авторы решили рассказать древнюю легенду современным музыкальным языком. Музыкальное содержание оперы основано на рок-эстетике, где на ряду с гитарами и барабанами будут звучать и этнические инструменты.



Визуальное решение также обещает быть оригинальным. Художники Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова создают образы героев, в которых можно увидеть элементы стиля аниме и современных компьютерных игр.



- Всё это делается для того, чтобы сделать историю актуальной для современного зрителя. Поместив древнюю легенду в современный контекст, авторы рок-оперы «Бальжан Хатан» дают ей новую яркую жизнь, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Новая постановка состоится в рамках празднования столетия республики.



Возрастное ограничение 6+

