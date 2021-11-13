Древнюю легенду сделают актуальной для современного зрителя
17 ноября в Улан-Удэ состоится первый премьерный показ рок-оперы «Бальжан Хатан». Постановка основана на легенде о бурятской княгине Бальжан Хатан, сыгравшую большую роль в истории формирования бурятского этноса.
Создатели оперы взяли за основу бурятскую легенду, которую переложил на поэтический лад Сергей Бахлаев. По словам режиссёра постановки Олега Юмова, это история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше, чем свои личные.
Авторы решили рассказать древнюю легенду современным музыкальным языком. Музыкальное содержание оперы основано на рок-эстетике, где на ряду с гитарами и барабанами будут звучать и этнические инструменты.
Визуальное решение также обещает быть оригинальным. Художники Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова создают образы героев, в которых можно увидеть элементы стиля аниме и современных компьютерных игр.
- Всё это делается для того, чтобы сделать историю актуальной для современного зрителя. Поместив древнюю легенду в современный контекст, авторы рок-оперы «Бальжан Хатан» дают ей новую яркую жизнь, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Новая постановка состоится в рамках празднования столетия республики.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ покажут бурятскую рок-оперу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Занятия возобновятся в обычном режиме
Соревнования посвящены всероссийскому дню самбо
Древнюю легенду сделают актуальной для современного зрителя
Документ об этом был подписан вчера, 12 ноября
По итогам конкурса разыграют 13 призов
На него будут приглашены гости и читатели
В республике переменная облачность
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России и мира
В общевойсковом объединении ВВО проведут занятия по требованиям безопасности
Им предстоит освещать различные мероприятия учреждений культуры
Вход на выставку бесплатный
На этот раз ветврачи освободили его от сети
Обществу напомнят о тех, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации
При необходимости минздрав Бурятии будет оформлять заявку на поставку
Соревнования проведут в онлайн-формате