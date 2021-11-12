Соревнования проведут в онлайн-формате
С 13 по 14 ноября пройдёт первенство Бурятии по русским и стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. К участию допускаются спортсмены муниципальных образований республики Бурятия и Улан-Удэ. Соревнования проведут онлайн на платформе playok.com.
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте, указав свои полные данные. Логин и свои данные нужно отправить до 10:00 (по улан-удэнскому времени) 13 ноября на электронную почту khaltagarov@inbox.ru.
13 ноября в 12:00 по местному времени начнётся первенство по стоклеточным шашкам. Количество туров – 7. 14 ноября в 12:00 стартуют соревнования по русским шашкам. Количество туров – 9.
Победители и призёры (раздельный зачёт у юношей и девушек) в своих возрастных группах награждаются денежными призами, медалями и грамотами, сообщает федерация шашек РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится первенство по шашкам
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