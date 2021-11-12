В улан-удэнской колонии собрали манежи-кровати для дома ребёнка

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Руководство «Аистёнка» попросило о помощи



Руководство специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистёнок» обратилось за помощью к сотрудникам исправительной колонии №2 в Улан-Удэ. В детский дом требовались специальные манежи-кровати.



Сотрудники колонии откликнулись на просьбу. В колонии были собраны пять манежей-кроватей. Их уже увезли в «Аистёнок».



- Сотрудники регулярно проводят благотворительные акции по сбору гигиенических средств и детской одежды для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказывают помощь в организации хозяйственных работ, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

