В Забайкалье закончился «Спутник Лайт»

Вакцину ожидают в ближайшие пару недель



Министерство здравоохранения Забайкальского края сообщило о том, что в регионе закончилась однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».



- «Спутник Лайт» в настоящее время отсутствует в медицинских организациях края. Поставка вакцины «Спутник Лайт» предварительно планируется в ближайшие пару недель. Распределением и поставкой вакцины против коронавирусной инфекции занимается министерство здравоохранения России. Мы сформировали и направили заявку, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.



Она также добавила, что несмотря на то, что однокомпонентная вакцина против COVID-19 отсутствует в регионе, достаточно других вакцин, а именно «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».



Сделать прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник.

