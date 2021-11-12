Вакцину ожидают в ближайшие пару недель
Министерство здравоохранения Забайкальского края сообщило о том, что в регионе закончилась однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».
- «Спутник Лайт» в настоящее время отсутствует в медицинских организациях края. Поставка вакцины «Спутник Лайт» предварительно планируется в ближайшие пару недель. Распределением и поставкой вакцины против коронавирусной инфекции занимается министерство здравоохранения России. Мы сформировали и направили заявку, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Она также добавила, что несмотря на то, что однокомпонентная вакцина против COVID-19 отсутствует в регионе, достаточно других вакцин, а именно «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».
Сделать прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник.
В Забайкалье закончился «Спутник Лайт»
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