Жителей Улан-Удэ приглашают на «Осенний вернисаж»

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Вход на выставку бесплатный



В Улан-Удэ проходит традиционная выставка «Осенний вернисаж». Работы учащихся детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева можно увидеть в фойе музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова.



На выставке ребята представили осенние натюрморты, городские пейзажи, пленэрные зарисовки, графику и ДПИ. Самому юному художнику всего 6 лет.



- Талантливые дети, опытные учителя радуют своими прекрасными работами. И ежегодно, с 2013 года, представляют свои работы на выставке «Осенний вернисаж». Как и ранее, сегодняшняя выставка, действительно, получилась тёплой, нежной, как и осень этого года. За эти годы было представлено более 500 работ, около 300 юных художников, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Возрастное ограничение 6+

