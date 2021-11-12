Вход на выставку бесплатный
В Улан-Удэ проходит традиционная выставка «Осенний вернисаж». Работы учащихся детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева можно увидеть в фойе музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова.
На выставке ребята представили осенние натюрморты, городские пейзажи, пленэрные зарисовки, графику и ДПИ. Самому юному художнику всего 6 лет.
- Талантливые дети, опытные учителя радуют своими прекрасными работами. И ежегодно, с 2013 года, представляют свои работы на выставке «Осенний вернисаж». Как и ранее, сегодняшняя выставка, действительно, получилась тёплой, нежной, как и осень этого года. За эти годы было представлено более 500 работ, около 300 юных художников, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение 6+
Жителей Улан-Удэ приглашают на «Осенний вернисаж»
Общество, Фото:
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