В Бурятии разыграли кубок по футболу

Общество, Фото: федерация футбола РБ

Его получила команда «Основной ресурс – Дорожник»



10 ноября в Улан-Удэ завершился кубок Бурятии по футболу. Несмотря на ограничительные условия, в борьбу за первенство вступили 14 команд республики. Финальные игры прошли на центральном стадионе.



- К сожалению, несколько районных команд не смогли принять участия из-за пандемии. Тем не менее, сильнейшие команды Бурятии смогли принять участие в розыгрыше главного трофея. А первый сезон для «Спарты-Лимонад» получился успешным, бронзовая медаль чемпионата республики и финал Кубка – это однозначный успех! – отметили в федерации футбола Бурятии.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, игроки футбольного клуба «Основной ресурс – Дорожник» одержали победу над соперниками из команды «Спарта-Лимонад» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Александр Яковлев, замкнув подачу с углового в середине второго тайма.



- Нынче сезон такой непростой получился. Здорово, что удалось выиграть кубок республики. Очень довольны результатом. Матч получился крепкий. Спасибо нашим ребятам за хорошую и уверенную игру, – поделился тренер команды – обладателя кубка Бурятии Андрей Тулаев.

