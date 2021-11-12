Его получила команда «Основной ресурс – Дорожник»
10 ноября в Улан-Удэ завершился кубок Бурятии по футболу. Несмотря на ограничительные условия, в борьбу за первенство вступили 14 команд республики. Финальные игры прошли на центральном стадионе.
- К сожалению, несколько районных команд не смогли принять участия из-за пандемии. Тем не менее, сильнейшие команды Бурятии смогли принять участие в розыгрыше главного трофея. А первый сезон для «Спарты-Лимонад» получился успешным, бронзовая медаль чемпионата республики и финал Кубка – это однозначный успех! – отметили в федерации футбола Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, игроки футбольного клуба «Основной ресурс – Дорожник» одержали победу над соперниками из команды «Спарта-Лимонад» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Александр Яковлев, замкнув подачу с углового в середине второго тайма.
- Нынче сезон такой непростой получился. Здорово, что удалось выиграть кубок республики. Очень довольны результатом. Матч получился крепкий. Спасибо нашим ребятам за хорошую и уверенную игру, – поделился тренер команды – обладателя кубка Бурятии Андрей Тулаев.
В Бурятии разыграли кубок по футболу
Общество, Фото:
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