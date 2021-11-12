В суд обратился Центр занятости населения Улан-Удэ
Судебные приставы взыскали с 41-летнего жителя Улан-Удэ свыше 26 тысяч рублей – это пособие по безработице, которое мужчина получал незаконно.
С исковым заявлением о возврате денег в суд обратился ГКУ «Центр занятости населения Улан-Удэ», который выявил нарушение закона. Мужчина уже трудоустроился, но по-прежнему обманом получал пособие по безработице. Суд постановил взыскать сумму с мошенника.
- Судебный пристав-исполнитель в первую очередь вынес постановление об удержании денег с расчётных счетов должника, а также временно ограничил его в праве выезда за пределы страны. Принудительные меры поспособствовали тому, что должник в кратчайшие сроки изыскал сумму долга в 26 660 рублей, - сообщили в УФССП по Бурятии.
В ведомстве отмечают: за несвоевременное исполнение судебного решения мужчине также пришлось выплатить 1866 рублей исполнительского сбора, который составляет 7 % от размера задолженности.
Улан-удэнец незаконно получал пособие по безработице
Общество, Фото:
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