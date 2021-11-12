В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19





Суточный прирост больных пошёл в гору. За последние сутки коронавирус выявили у 215 человек. Днём ранее их было 207, до этого было 206, 205, 207, 203 соответственно. При этом чуть менее десяти дней назад, 3 ноября, прирост был ниже отметки «200» (тогда было 195 заразившихся). Прежде показатель +215 больных за сутки фиксировался в июле, когда в республике наблюдалась сложная ковидная обстановка.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4062 человек.







Для лечения пациентов с COVID-19 в республике перепрофилировано 1500 коек: занято – 1219, свободна 281 койка. Занятость коечного фонда составляет 81 %.





