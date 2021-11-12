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В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19

В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число новых заражённых за минувшие сутки выше уровня последних дней

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 12 ноября в Бурятии общее число случаев заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 65 548. Из них 47% (30 750) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост больных пошёл в гору. За последние сутки коронавирус выявили у 215 человек. Днём ранее их было 207, до этого было 206, 205, 207, 203 соответственно. При этом чуть менее десяти дней назад, 3 ноября, прирост был ниже отметки «200» (тогда было 195 заразившихся). Прежде показатель +215 больных за сутки фиксировался в июле, когда в республике наблюдалась сложная ковидная обстановка.

За время в Бурятии выздоровели от ковида 58 210 человек, в том числе 364 за прошедшие сутки.

Скончались накануне шесть пациентов с коронавирусом. Известно, что пятеро из них были старше 65 лет. Всего же за всё время в Бурятии зафиксировано 2057 летальных исходов от COVID-19.

В стационарах республики сегодня получают лечение 1219 пациентов с коронавирусом и подозрением на него (на 41 больше, чем днём ранее).

Выросло также число тех, кто лежит в отделениях реанимации: на сегодня их уже 127 человек. Из них 69 пациентов старше 65 лет. 77 больных – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4062 человек.

Для лечения пациентов с COVID-19 в республике перепрофилировано 1500 коек: занято – 1219, свободна 281 койка. Занятость коечного фонда составляет 81 %.

Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 439 857 человек. Завершили вакцинацию 313 969 жителей Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии запустили конкурс стихотворений про вакцинацию. Автор лучшего получит 10 тысяч рублей.


коронавирус профилактика

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