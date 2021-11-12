Остановки Иркутска украшают арт-объектами

К концу года авторский облик получат более 20 городских остановок
На 13 остановках общественного транспорта в Иркутске установили творческие панно. В областном центре завершился первый этап акции, в рамках которой остановочные пункты превращают в арт-объекты. 11 ноября завершили монтаж семи конструкций. Уникальный авторский облик появился у остановок «Кедр», «23 школа», «Авиазавод», «Трилиссера», «Метеостанция», «ВСИЭП», «Волжская».
– В Иркутске арт-искусство только начинает развиваться. Мы стараемся продвигать это направление при помощи проекта «Голос улиц». В сентябре мы разместили панно на первых двух остановках. Увидели поддержку администрации города. И совместно с отделом по молодёжной политике решили этот конкурс продлить и расширить. Сейчас первый этап акции завершён. Но к концу года мы планируем украсить более 20 городских остановок, – рассказал куратор проекта «Голос улиц» Илья Сергеев.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, авторами творческих панно стали художники и дизайнеры, студенты профильных вузов, участники фестиваля «Baikal art fest» и жители областного центра, имеющие художественные навыки и желание украсить свой город. Например, одна из участниц проекта написала организаторам в комментариях под телевизионным сюжетом. В данный момент иркутянка завершает оформление второй остановки для своего округа.
– Есть люди, который хотят быть причастными к тому, как выглядит район, в котором они живут. Им интересно рисовать именно там. Есть авторы совершенно из других городов и регионов страны. Например, панно для остановки «Кедр» нарисовал парень из Калининграда в рамках нашего фестиваля «Baikal art fest». В городе есть трамвай с такой же каллиграфией, – поделился руководитель клуба молодых архитекторов Роман Малинович.
По словам организаторов, проект несёт не только эстетическую функцию, но и информационную.
– На каждом творческом панно есть название остановочного пункта на русском и английском языках. В ближайшее время там же планируется разместить QR-коды, перейдя по которым можно будет найти информацию об авторах и идее арт-объектов, а также узнать, какой автобус и во сколько уходит с данной остановки, – рассказал начальник отдела по молодёжной политике администрации города Иркутска Илья Мершеев. – Этот проект стал хорошим примером интеграции стрит-арта в городскую среду. Акция вызвала положительную реакцию среди жителей Иркутска. Поэтому организаторы не планируют останавливаться. Мы продолжим украшать городские улицы интересными арт-работами.
Остановки Иркутска украшают арт-объектами
Общество, Фото:
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