После прокурорского вмешательства долг был погашен
Мужчина работал в дорожно-строительной организации, осуществляющей капитальный ремонт моста в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии. Прокурорская проверка выяснила, что за отработанное время в июне – июле 2021 года заработная плата ему выплачивалась с нарушением сроков и не в полном объёме.
Генеральному директору организации внесено представление, которое удовлетворено, работнику выплатили долг по заработной плате, а также начислили компенсацию за каждый день просрочки.
В отношении генерального директора организации и юридического лица возбуждены административные дела за нарушение трудового законодательства. Должностному лицу и организации назначены штрафы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии строителю моста задерживали зарплату
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