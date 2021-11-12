В Бурятии строителю моста задерживали зарплату

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После прокурорского вмешательства долг был погашен



Мужчина работал в дорожно-строительной организации, осуществляющей капитальный ремонт моста в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии. Прокурорская проверка выяснила, что за отработанное время в июне – июле 2021 года заработная плата ему выплачивалась с нарушением сроков и не в полном объёме.



Генеральному директору организации внесено представление, которое удовлетворено, работнику выплатили долг по заработной плате, а также начислили компенсацию за каждый день просрочки.



В отношении генерального директора организации и юридического лица возбуждены административные дела за нарушение трудового законодательства. Должностному лицу и организации назначены штрафы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

