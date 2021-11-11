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Улан-удэнцы стали чаще звонить в соцзащиту

Улан-удэнцы стали чаще звонить в соцзащиту
Общество,  Фото:pexels.com
Самые частые вопросы касаются выплат на детей

В октябре 2021 года в call-центр управления социальной защиты населения по Улан-Удэ (тел. 573-900 и 571-600) поступил 6091 звонок.

Улан-удэнцы обращались в call-центр по вопросам:

- назначения и выплаты субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе о размерах назначенной и пролонгированной субсидии одиноко проживающим пенсионерам. 21,9% или 1337 звонков от общего количества поступивших звонков.

- предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготной категории граждан - 577 обращений или 9,5%.

- по вопросам мер социальной поддержки семьям с детьми (сроков выплаты пособий, выплаты пособий на детей, предоставления компенсации части родительской платы за детей, посещающих детсады и т.п.) 3474 звонка или 57%.

- по оформлению справки на социальную стипендию, выдачи справки о размере среднедушевого дохода семьи, об оказании материальной помощи, оздоровления в реабилитационных учреждениях 703 звонка или 11,5%.

В республиканскую справочную службу «Наши дети» в октябре поступило 5214 звонков. Это в 1,3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (в октябре 2020 - 3908). Из них 3810 (73%) по вопросам выплат пособий на детей, сообщает минсоцзащиты Бурятии.


социальная защита

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