Улан-удэнцы стали чаще звонить в соцзащиту

Самые частые вопросы касаются выплат на детей



В октябре 2021 года в call-центр управления социальной защиты населения по Улан-Удэ (тел. 573-900 и 571-600) поступил 6091 звонок.



Улан-удэнцы обращались в call-центр по вопросам:



- назначения и выплаты субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе о размерах назначенной и пролонгированной субсидии одиноко проживающим пенсионерам. 21,9% или 1337 звонков от общего количества поступивших звонков.



- предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготной категории граждан - 577 обращений или 9,5%.



- по вопросам мер социальной поддержки семьям с детьми (сроков выплаты пособий, выплаты пособий на детей, предоставления компенсации части родительской платы за детей, посещающих детсады и т.п.) 3474 звонка или 57%.



- по оформлению справки на социальную стипендию, выдачи справки о размере среднедушевого дохода семьи, об оказании материальной помощи, оздоровления в реабилитационных учреждениях 703 звонка или 11,5%.



В республиканскую справочную службу «Наши дети» в октябре поступило 5214 звонков. Это в 1,3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (в октябре 2020 - 3908). Из них 3810 (73%) по вопросам выплат пособий на детей, сообщает минсоцзащиты Бурятии.





