Самые частые вопросы касаются выплат на детей
В октябре 2021 года в call-центр управления социальной защиты населения по Улан-Удэ (тел. 573-900 и 571-600) поступил 6091 звонок.
Улан-удэнцы обращались в call-центр по вопросам:
- назначения и выплаты субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе о размерах назначенной и пролонгированной субсидии одиноко проживающим пенсионерам. 21,9% или 1337 звонков от общего количества поступивших звонков.
- предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготной категории граждан - 577 обращений или 9,5%.
- по вопросам мер социальной поддержки семьям с детьми (сроков выплаты пособий, выплаты пособий на детей, предоставления компенсации части родительской платы за детей, посещающих детсады и т.п.) 3474 звонка или 57%.
- по оформлению справки на социальную стипендию, выдачи справки о размере среднедушевого дохода семьи, об оказании материальной помощи, оздоровления в реабилитационных учреждениях 703 звонка или 11,5%.
В республиканскую справочную службу «Наши дети» в октябре поступило 5214 звонков. Это в 1,3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (в октябре 2020 - 3908). Из них 3810 (73%) по вопросам выплат пособий на детей, сообщает минсоцзащиты Бурятии.
Улан-удэнцы стали чаще звонить в соцзащиту
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К сборам привлечено более 200 старшин соединений и воинских частей ВВО
Соревновались коллективы интернатных учреждений республики
Он ни разу не пожалел о своём выборе
Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться
Теперь спортсмен сможет принять участие во Всемирных играх
Мемориальная доска появилась на фасаде пожарно-спасательной части №2
Ремонтные работы будут проводиться в течение двух ночей
Ещё один спортсмен республики стал вторым на всероссийских соревнованиях
Татьяна Парфёнова стала второй на соревнованиях IFBB в Испании
В Улан-Удэ состоялось первенство СФО и ДФО
Мемориальная доска появится спустя ровно год после кончины Леонида Потапова
Госавтоинспекция выйдет в рейд
Общее число случаев заражения превышает отметку в 81 тысячу
Стартовал приём заявок на всероссийский детский научный конкурс
Выставка открылась в местном краеведческом музее