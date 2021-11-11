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Школьников Бурятии зовут на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»

Школьников Бурятии зовут на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»
Общество,  Фото:pexels.com
Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться

С 1 по 19 ноября на платформе Учи.ру проходит всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». К участию приглашают и школьников из Бурятии.

Онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.

Особенность олимпиады – в использовании игрового формата, современной компьютерной графики, привлекательного дизайна и удобного пользовательского интерфейса. Участники онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями.

Участие в олимпиаде проходит бесплатно на образовательной платформе Учи.ру. Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.


конкурс школьники

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