Школьников Бурятии зовут на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»

Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться



С 1 по 19 ноября на платформе Учи.ру проходит всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». К участию приглашают и школьников из Бурятии.



Онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.



Особенность олимпиады – в использовании игрового формата, современной компьютерной графики, привлекательного дизайна и удобного пользовательского интерфейса. Участники онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями.



Участие в олимпиаде проходит бесплатно на образовательной платформе Учи.ру. Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.





