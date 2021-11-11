В Улан-Удэ откроют мемориальную доску первому президенту Бурятии

Завтра, 12 ноября, в Улан-Удэ на доме на улице Профсоюзная, 33, состоится открытие мемориальной доски первому президенту Бурятии Леониду Потапову. Он жил в этом элитном доме, который в народе ещё называют «Дворянское гнездо».
В открытии мемориальной доски примет участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также в этот день состоится собрание и совет ветеранов памяти Леонида Потапова. Мероприятие проведёт председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.
На стене дома на улице Профсоюзная, 33 уже установлены мемориальные доски других видных деятелей республики. Они установлены в память о первом секретаре Бурятского обкома КПСС Александре Хахалове, легендарной бурятской балерине Ларисе Сахьяновой, политическом деятеле Константине Продайвода, руководителе строительных комплексов республики Константине Восканянц, главном режиссёре Бурятского государственного театра драмы Фёдоре Сахирове.
Как сообщал «Байкал-Daily», Леонид Потапов ушёл из жизни 12 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Президентом республики Леонид Потапов был с 1994 по 2007 год. Церемония прощания с ним прошла в Физкультурно-спортивном комплексе.