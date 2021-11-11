Госавтоинспекция выйдет в рейд
Сегодня в Улан-Удэ с 17:00 сотрудники ГИБДД выйдут в рейд. Дорожные полицейские будут выявлять водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, а также перевозят детей без специальных удерживающих устройств. Кроме того, будут выявлять пешеходов-нарушителей, которые переходят проезжую часть, игнорируя правила дорожного движения.
- Мероприятие направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых пешеходами и водителями, которые не предоставляют преимущества пешеходам на пешеходном переходе. Также рейд направлен на предупреждение и пресечение ПДД водителями, управляющими транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также пешеходов в состоянии опьянения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Всего будет выставлено 12 патрулей, два из которых скрытых. Они будут выставлены на наиболее оживлённых участках дорог.
В Улан-Удэ ГИБДД проверит пешеходов и водителей
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