В Улан-Удэ ГИБДД проверит пешеходов и водителей

Госавтоинспекция выйдет в рейд



Сегодня в Улан-Удэ с 17:00 сотрудники ГИБДД выйдут в рейд. Дорожные полицейские будут выявлять водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, а также перевозят детей без специальных удерживающих устройств. Кроме того, будут выявлять пешеходов-нарушителей, которые переходят проезжую часть, игнорируя правила дорожного движения.



- Мероприятие направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых пешеходами и водителями, которые не предоставляют преимущества пешеходам на пешеходном переходе. Также рейд направлен на предупреждение и пресечение ПДД водителями, управляющими транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также пешеходов в состоянии опьянения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Всего будет выставлено 12 патрулей, два из которых скрытых. Они будут выставлены на наиболее оживлённых участках дорог.







