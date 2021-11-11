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В Кяхту привезли костюмы эвенкийских шаманов

В Кяхту привезли костюмы эвенкийских шаманов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Выставка открылась в местном краеведческом музее

В Кяхтинском краеведческом музее имени академика Обручева 10 ноября открыли выставку «Земля предков» из фондов Этнографического музея народов Забайкалья. Выставка посвящена традиционной культуре эвенков.

Эвенки коренные жители Бурятии. Ещё в древности они освоили огромные пространства тайги и тундры. Материальная и духовная культура эвенков была приспособлена к кочевой жизни. Они занимались охотничьим промыслом, оленеводством, собирательством, а также рыболовством.

Посетители выставки смогут увидеть не только мужской и женский костюмные комплексы, но и полный костюм шамана. Всего на выставке показаны более 60 экспонатов из коллекции Этнографического музея народов Забайкалья. Экспонаты дают представление о традиционной культуре эвенков – религиозные предметы, одежда, бытовые предметы.

Выставка будет работать до 20 декабря.


Возрастное ограничение 6+
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