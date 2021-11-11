В Бурятии бабушку-«сердечницу» вылечили от COVID-19

Пожилая женщина лечилась в ковидном отделении инфекционной больницы



В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии рассказали историю пенсионерки, страдающей сердечным заболеванием и переболевшей коронавирусом.



По словам пожилой женщины, у неё всегда были проблемы с сердцем. Когда она заразилась COVID-19, сперва была дома. Затем её положили в ковидное отделение республиканской клинической инфекционной больницы.



Несмотря на сопутствующие заболевания, пенсионерка перенесла COVID-19 не слишком тяжело. Сама она считает, что помог качественный уход специалистов инфекционной больницы.



Пенсионерка рассказала, что лечат здесь «хорошо, всё стерильно, красиво», а персонал постоянно интересуется состоянием пациентов.



- Дома пять дней пробыла, потом меня забрали в ковидное отделение. Очень хорошо лечат, всё стерильно, хорошо, красиво. Девочки все с такими голосишками забавными, как с ребятишками с нами разговаривают, - с улыбкой рассказала пожилая пациентка.



Пенсионерка также обратилась к землякам и посоветовала беречь себя, особенно в сезон холодов.



В минздраве Бурятии отметили, что самый эффективный метод профилактики – это вакцинация. Осенью для пожилых людей риск представляют не только коронавирус, но и ОРВИ, и пневмококковые инфекции.



Медики советуют пожилым людям стараться одеваться в соответствии с погодой, не контактировать с заболевшими людьми, сбалансировано питаться, употребляя достаточное количество витаминов.



Пенсионерам особенно важно контролировать хронические заболевания и не отказываться от лекарств, назначенных врачом.

