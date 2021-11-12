Ученики Иркутской области выберут лучшего школьного повара

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Регион стал одной из площадок проекта «Шеф в школе»



В Иркутской области пройдёт конкурс на звание лучшего школьного повара. Мероприятие состоится в этом учебном году. В состав жюри войдут не только профессиональные эксперты, но и школьники. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил губернатор региона Игорь Кобзев. Он принял участие в проекте «Шеф в школе», который представляет известный шеф-повар Константин Ивлев. Цель мероприятия, в который вовлечены все российские регионы, поменять концепцию школьного питания.



– Такой конкурс проводится в регионе впервые. Считаем, что он послужит стимулом развития подготовки кадров для индустрии питания. Учитываем тот момент, что большинство образовательных организаций в области имеют столовые полного цикла, от закупки до приготовления блюд. Договорились с Константином Ивлевым, что он станет председателем жюри конкурса, – сказал губернатор.



Площадкой «Шефа в школе» стал Иркутский техникум индустрии питания. Участники проекта познакомились с условиями, в которых учатся 560 студентов – будущие повара и официанты. В техникуме преподают поварское и кондитерское дело, организацию обслуживания в общественном питании. Образовательной базе учреждения была дана высокая оценка.



Участники встречи также обсудили подготовку кадров для индустрии питания. Кроме этого, состоялась презентация блюд Иркутского комбината питания, обеспечивающего питанием 200 образовательных организаций города. Шеф-повар дал ряд профессиональных советов. Он отметил, что за год работы проекта было изучено мнение тысяч школьников по всей стране и на основе этого был подготовлен пакет предложений. Новая концепция предполагает формат меню с возможностью выбора на линии раздачи несколько вариантов блюд завтрака или обеда по принципу «шведского стола» при наличии технических возможностей.



В предложениях есть и конкретный перечень блюд, поэтому шеф-повар лично провёл кулинарный мастер-класс и поделился опытом. Вместе с детьми и школьными поварами он приготовил несколько блюд: салат из битых огурцов с кальмарами и мини-кулебяка с рыбой.



– Мы не за революции в школьном питании. Наша задача – дать детям свободу выбора. Необходимо более широкое использование локальных продуктов и блюд субъектов страны. Использовать сезонные продукты питания, которые более демократичны в ценовом плане, – пояснил Константин Ивлев.



– Мы хотим немного изменить школьное питание. Да, в школах в целом вкусно, но можно лучше. Цезарь – самый популярный салат, но в школе его нет из-за майонеза. Так давайте сделаем другой похожий соус и такой салат школьники точно будут есть с аппетитом. Важен выбор альтернативы. Если к нам будут прислушиваться, то это поможет улучшить ситуацию. Сегодняшнее мероприятие это показало, – рассказал активист проекта «Шеф в школе» Александр Кобяков.



Напомним, что проект «Шеф в школе» работает уже год. У ребят появилась возможность влиять на меню в столовых, оценивать ассортимент блюд, состояние помещений, выявлять проблемы и рассказывать о лучших практиках, а также получать знания от профессиональных поваров. На сайте проекта зарегистрировалось более 7, 5 тысяч участников, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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