Победители получат призы и подарки
- Для наших школьников мы запускаем онлайн-конкурс совместно с волейбольным клубом «Забайкалка». В конкурсе могут принять участие девушки и юноши 5-7, 8-9 и 10-11 классов из районов края и города Чита, - рассказали организаторы челленджа.
Ребятам необходимо снять на видео повтор определённых технических элементов от волейболистов забайкальского клуба.
- Необходимо назвать фамилию, имя, класс, номер школы и название населённого пункта. Далее выложить видео на личной странице социальных сетях с хештегами #олимпиецчита, #волейбольныйчеллендж_zk, #попробуйповтори_zk. Отметим, что страница должна быть открытой. Обязательное условие – нужно подписаться на официальную страницу Забайкальского детско-юношеского центра «Олимпиец» в группе «ВКонтакте». Конкурс продлится до 30 ноября, - отметили в забайкальском детско-юношеском центре «Олимпиец».
Итоги видеочелленджа будут объявлены 10 декабря. Победителей и призёров ждут призы и подарки.
- Подробнее ознакомиться с условиями участия в онлайн-конкурсе «Попробуй, повтори!» и посмотреть видео технических элементов для разных возрастных групп вы можете в группе центра «Олимпиец», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье стартовал волейбольный видеочеллендж
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