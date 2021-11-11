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В Чите встретили призёра чемпионата мира по бодибилдингу

В Чите встретили призёра чемпионата мира по бодибилдингу
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Татьяна Парфёнова стала второй на соревнованиях IFBB в Испании

Сегодня, 11 ноября, читинская спортсменка Татьяна Парфёнова, завоевав второе место на чемпионате мира по бодибилдингу, прилетела в столицу Забайкалья из Испании.

Напомним, чемпионаты мира международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) по бодибилдингу и фитнесу у мужчин, женщин, мастеров и юниоров прошли с 4 по 7 ноября в испанском городе Санта-Сусанна. Татьяна Парфёнова стала второй в категории Women’s Physique +163 cm чемпионата мира IFBB. Кроме этого, она стала четвёртой в категории Women’s Physique 35 years & over чемпионата мира мастеров и юниоров IFBB.

- Чемпионат стал для меня невероятно успешным. В голове ещё нет осознания, что практически одновременно я получила титул вице-чемпионки России и вице-чемпионки мира. Огромная благодарность всем, кто принял участие в моей судьбе. Возникали постоянно преграды и препятствия, но с помощью вас мои друзья, я все преодолела и доказала, что на многое способна, - рассказала призёр чемпионата мира по бодибилдингу Татьяна Парфёнова.

Напомним, что Татьяна Парфёнова является мастером спорта по плаванию, кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и абсолютной чемпионкой международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Чита чемпионат мира бодибилдинг фитнес Забайкальский край спорт

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