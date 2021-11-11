В Улан-Удэ Вечный огонь временно перенесли в военкомат

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На Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, прошла церемония переноса Вечного огня в специальную капсулу. Сутки капсула будет храниться в военном комиссариате Октябрьского района Улан-Удэ.- В это время подрядная организация проведёт на Мемориале необходимые профилактические работы, связанные с сезонным понижением температуры. Будет демонтировано основание звезды, прочистка и продувка оборудования, опрессовка. В течение суток профилактические работы будут завершены, и капсула с Вечным огнём будет возращена, - сообщил первый заместитель руководителя администрации Октябрьского района Пётр Касьянов.Для хранения капсулы в военном комиссариате оборудовано специальное помещение. Организовано постоянное наблюдение.- Вечный огонь – это символ памяти о наших дедах и прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Хранить его – наша традиция, которую мы свято чтим, - отметил начальник отделения призыва Октябрьского военного комиссариата Александр Зайцев.Процедура переноса Вечного огня для проведения профилактических работ проводится ежегодно, сообщили в пресс-службе мэрии.В 1975 году, к 30-летию Победы, был сооружён мемориал «Память» рядом с городским кладбищем в посёлке имени Горького. Здесь были перезахоронены с городских кладбищ останки воинов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. Мемориал является объектом культурно-исторического наследия.На его мраморном основании в небо устремились под разными углами четыре пилона. По замыслу автора мемориала, архитектора Доржи Идымова, они символизируют годы тяжких испытаний войны. На гранитных плитах высечены имена 219 воинов, которые не дожили до 1945-го. В основном это бойцы с тяжёлыми ранениями, нуждающиеся в хирургической помощи и длительном лечении.Лечение в госпиталях прошли более 30 тысяч солдат и офицеров. Трудоспособность была возвращена 16 тысячам раненых. Вернулись в строй и продолжили борьбу с немецко-фашистскими захватчиками 9500 человек. Умерших от ран бойцов хоронили на кладбищах города. В 1975 году их останки были перенесены в братскую могилу.Рядом четыре захоронения Героев Советского Союза, умерших в разные годы уже после войны: Ильи Балдынова, Осипа Денисова, Константина Оцимика, Василия Хантаева.